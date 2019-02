شاهد: برشلونة يكشف عن نسخة جديدة من ليونيل ميسي (صورة)‎

أثار نادي برشلونة الإسباني الجدل بعدما كشف عن لاعب صغير في صفوفه يشبه إلى حد بعيد أسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ونشر الحساب الرسمي لأكاديمية برشلونة على موقع ”تويتر“ صورة للطفل وكتب: ”بالنسبة لي هذا الفتى يذكرني بشخص.. وأنت؟

وأثارت تغريدة برشلونة الجدل بين المتابعين وخاصة مشجعي الفريق بسبب تشابه ملامحه مع ملامح ميسي عندما كان صغيرًا.

وجاء تعليق من أحد المتابعين للتغريدة ”التشابه حقيقي!“.

وكتب ثانٍ ”هذا الطفل لديه مستقبل مشرق! نأمل أن يبقى مع برشلونة“ وقال ثالث: ”يبدو مثل ميسي“.

وأضاف آخر ”نعم تمامًا، وكتب معلق ”يبدو وكأنه طفل ميسي، وعلق آخر ”ميسي جديد“.

This kid has a bright future! Hopefully stays with Barça and becomes the next La Pulga!????????????

— MR12 (@WalkWithTheLion) ٢٢ فبراير ٢٠١٩