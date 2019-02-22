نادي برشلونة يرغب في ضم فيليبي لويس بعد نهاية عقده مع أتلتيكو مدريد

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، إن نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع البرازيلي فيليبي لويس، لاعب نادي أتلتيكو مدريد، بداية من الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، إلى أن برشلونة يرغب في ضم ظهير أيسر يملك الخبرة الكافية في الدوري الإسباني، الليغا، والمشاركات الأوروبية، في دوري الأبطال؛ كي يكون بديلًا لنجم الفريق جوردي ألبا، الذي يعاني البلوغرانا كثيرًا في حالة غيابه عن المباريات.

وأضافت بقولها: ”يرى مسؤولو برشلونة أن فيليبي لويس سيكون أفضل خيار متاح أمامهم لسد العجز في مركز الظهير الأيسر، خاصة أن عقد اللاعب رفقة الروخي بلانكوس سينتهي منتصف العام الجاري، وبالتالي فإن الصفقة لن تكلف العملاق الكتالوني أموالًا كبيرة“.

وتابعت بقولها: ”خطة برشلونة تقوم على ضم لويس إلى البلوغرانا، حيث يستطيع اللاعب العطاء لمدة موسمين على الأقل، ويملك القدرات الفنية والبدنية التي تجعله قادرًا على سد العجز في هذا المركز“.

وأردفت بقولها: ”رغم أن فيليبي لويس يبلغ من العمر 33 عامًا، إلا أنه لا يزال قادرًا على العطاء وبقوة، وظهر هذا بوضوح في المباريات الأخيرة لأتلتيكو مدريد، خاصة في لقاء يوفنتوس الإيطالي في ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والذي انتهى لصالح الروخي بلانكوس بهدفين نظيفين“.