إليك أبرز عناوين الصحف الرياضية حول العالم هذا الصباح (صور)

اهتمت أغلب الصحف الرياضية العالمية بالأندية الكبرى وأخبار الانتقالات والصفقات المقبلة، ونتائج مباريات دور ال 32 في الدوري الأوروبي.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ أبرز عناوين الصحف الصادرة ليوم الجمعة:

الصحف الإسبانية

سبورت

أجرت الصحيفة حوارًا مع نجم برشلونة الجديد الهولندي فرينكي دي يونغ، الذي قال في عنوان بارز: ”سنستمع بشكل جيد“. مؤكدًا في الحوار أنه سعيد بالانتقال لبرشلونة، وأنه ينتظر اللعب بجوار ليونيل ميسي، وأنه يستطيع اللعب في أكثر من مركز.

كما اهتمت الصحيفة بالاتصالات التي أجراها برشلونة مع مهاجم ليل الفرنسي، نيكولاس بيبي، وكتبت: ”برشلونة أجرى اتصالات مع الهداف بيبي“.

ماركا

اهتمت ”ماركا“ بقضية تمديد عقد النجم الكرواتي لوكا مودريتش، وكتبت: ”مودريتش سيعتزل في ريال مدريد“، مؤكدة أنه سيحصل على عقد ذهبي.

كمما تحدثت الصحيفة عن تأهل فالنسيا لدور 16 من الدوري الأوروبي، وتمديد عقد يان أوبلاك مع أتلتيكو مدريد.

موندو ديبورتيفو

تحدثت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ عن اهتمام برشلونة بمدافع أتلتيكو مدريد، البرازيلي فيليبي لويس، ليكون بديلًا للإسباني جوردي ألبا، مؤكدة أنه يملك المواصفات وأرخص من ميندي.

كما عادت لحوار فرينكي دي يونغ، ونشرت عنوانًا، أهم ما جاء في حواره: ”ميسي الأفضل، إنه من مستوى آخر“.

وتحدثت الصحيفة عن سقوط ريال بيتيس أمام رين، وهو الفريق الإسباني الوحيد الذي خرج من الدوري الأوروبي مقابل تأهل 3 فرق.

الصحف الفرنسية

ليكيب

احتفلت الصحيفة بتأهل فريق رين لدور ال 16 من الدوري الأوروبي بعد تجاوزه فريق ريال بيتيس في لقاء وصفته بالملحمة؛ لأن الفريق تعادل على أرضه 3/3 لكنه فاز في إشبيلية 3/1، وكتبت عنوانًا: ”بيرتاني ترقص“، في إشارة للمنطقة التي ينتمي لها رين.

كما كتبت الصحيفة عن أرديان رابيو لاعب باريس سان جيرمان، وتساءلت: ”هل عوقب رابيو ماليًا؟“

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

عادت الصحيفة لخسارة يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد، وتحدثت عن الحرب المقبلة في مباراة الإياب، حيث أكدت أن المباراة ستكون بمثابة حرب للفريق؛ لإنقاذ حلمه، وكتبت: ”يجب أن تلعبوا يوفنتوس“.

الصحافة الإنجليزية

صن

خصصت الصحيفة صفحتها لتأهل تشيلسي لدور 16 من الدوري الأوروبي، وتألق روس باركلي، وكتبت: ”بروس هو النار في سفينة تشيلسي“.

كما تحدثت عن علاقة الإسباني أوناي إيمري مع الألماني مسعود أوزيل، بعدما أشركه خلال لقاء الدوري الأوروبي.