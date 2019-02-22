جولين لوبتيغي مدرب ريال مدريد السابق يتبرأ من عدم إشراك فينسيوس جونيور

تحدث الإسباني جولين لوبتيغي مدرب ريال مدريد السابق عن عدد من القضايا التي ميزت مسيرته في ريال مدريد، مؤكدًا أنه كان سيمنح الشاب البرازيلي فينسيوس جونيور الفرصة؛ لأنه يملك مؤهلات جيدة.

وقال لوبتيغي في حوار مع إذاعة ”كوبي“ الإسبانية: ”الوقت كان عاملًا مهمًا لقد كان فينسيوس لاعبًا في الفريق حين لم يكن معنا كان يلعب للفريق الثاني، وفي المستقبل كان سيأخذ الفرصة ويلعب“.

وأضاف: ”أنه لاعب موهوب والكل يرغب في امتلاكه، وكان سيتألق كما كنا نتوقع، حاليًا هو لاعب أساسي“.

وأكد المدرب السابق لريال مدريد أن اللاعب استفاد من الفترة التي درب خلالها مع الفريق الأول.

كما رفض لوبتيغي تقديم رأيه فيما يحصل لإيسكو رغم اعترافه بأن علاقته ظلت جيدة مع عدد من اللاعبين وقال: ”تحدثت مع كل اللاعبين حتى حين رحلت نتبادل بعض الرسائل، لا أعطي رأيًا في أي لاعب؛ لأنه سيكون شيئًا غير جيد، أحترم كل الأشخاص المتواجدين حاليًا، لم يكن إيسكو لاعبي المدلل“.

وأضاف متحدثًا على إيسكو ”عليه أن يقاتل ويعمل أكثر“.

وفتح لوبتيغي الباب للتدريب في الدوري الإنجليزي وقال: ”بطبيعة الحال إنه دوري قوي، ويمكث فيه المدربون فترة أطول مع فرقهم، الدوري الإنجليزي مسابقة مهمة ومطلوبة من طرف كل المدربين ومن بينهم أنا“.