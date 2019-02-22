أدار المباراة التي انتهت بفوز برشلونة 5/1.. تعرف على حكم مباراة كلاسيكو كأس إسبانيا

كشف الاتحاد الإسباني عن حكم مباراة الكلاسيكو، بين ريال مدريد وبرشلونة، في إياب نصف نهائي كأس إسبانيا، الأربعاء.

وقرر الاتحاد الإسباني، إسناد مهمة إدارة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب استاد سانتياغو بيرنابيو، للحكم جوزيه ماريا سانشيز.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1/1 على ملعب الكامب نو.

وأدار جوزيه ماريا سانشيز، البالغ من العمر 36 عامًا، مباراة الكلاسيكو في الدور الأول من الدوري الإسباني، والتي انتهت لصالح برشلونة بنتيجة 5/1.

وسيعاون جوزيه ماريا سانشيز، في تقنية الفيديو، الحكم ريكاردو دي بورجوس.

يشار إلى أن ريال مدريد وبرشلونة يلتقيان مجددًا يوم 2 مارس على استاد سانتياغو برنابيو أيضًا، في إطار منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب وفي رصيده 54 نقطة من 24 مباراة، في حين يأتي ريال مدريد في المركز الثالث وفي جعبته 45 نقطة.

ولم يحقق ريال مدريد الفوز على برشلونة في الدوري الإسباني، منذ أن فاز 2/1 في أبريل 2016، ومنذ ذلك الحين خسر 3 مرات وتعادل مرتين.