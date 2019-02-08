رسميًا.. تحديد موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، الجمعة، موعد مباراة الكلاسيكو، بين ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الليغا.

وقررت رابطة الدوري الإسباني، إقامة المباراة بين ريال مدريد وبرشلونة، يوم السبت، الموافق 2 مارس، الساعة 23:45 بتوقيت أبوظبي، 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، 21:45 بتوقيت غرينتش.

ويلتقي ريال مدريد وبرشلونة قبلها بأيام، لكن في إياب نصف نهائي كأس إسبانيا، على ملعب سانتياغو برنابيو أيضًا، علمًا أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1/1 على ملعب كامب نو، الأربعاء.

واكتسح برشلونة منافسه ريال مدريد 5/1 في كلاسيكو الذهاب من الدوري الإسباني، في أكتوبر الماضي، وكانت آخر مباراة لجولين لوبتيغي، قبل أن يقال من تدريب ريال مدريد، ويتم تعيين الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني، و8 نقاط عن ريال مدريد الثالث، بعد مرور 22 جولة.