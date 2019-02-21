برشلونة يتخذ قرارات رادعة ضد جماهيره المتعصبة.. تعرّف عليها

اتخذ نادي برشلونة الإسباني عدة تدابير في مبارياته الأوروبية؛ إثر ما حدث من شغب من بعض جماهيره خلال مباراة ليون في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا على ملعب الفريق الفرنسي.

وأعلن النادي الكتالوني عقب المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، يوم الثلاثاء الماضي، أنه سيتقدم بشكوى للاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) ضد ليون؛ بسبب سماحه لعدد من جماهير برشلونة المتعصبة لحضور المباراة رغم عدم منح النادي الكتالوني تذاكر لهم.

وأعلن النادي أن نحو 20 عنصرًا من جماهيره المتعصبة سافرت إلى ليون بعيدًا عن النادي، الذي طالب نظيره الفرنسي بعدم منحهم تذاكر للمباراة، وهو ما لم يحدث، ما أدى إلى أحداث شغب شهدتها المباراة.

وبناءً على ما تم خلال مباراة الذهاب، أصدر النادي بيانًا من خمس نقاط يوضح خلاله التدابير التي من المقرر أن يتخذها لمنع تكرار هذه الأحداث.

وجاء في بيان النادي الكتالوني: ”في مواجهة الأحداث التي وقعت خلال الرحلة إلى ليون من قبل أتباع بعض الجماهير المتعصبة، اتخذ النادي تدابير خاصة وفورية في النقاط الخمس التالية:

1. خلال الساعات الأخيرة، عملت جهات مختلفة من النادي على تحليل شامل للحقائق واستكمال عملية تحديد المشاركين في الحوادث.

2. بمجرد تحديد المشاركين فيما تم ستجتمع لجنة الانضباط فورًا؛ لاتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة مع جميع المشاركين في ما تم في ملعب ليون.

3. كما هو معروف، في إطار اتفاقات تنظم العلاقة بين الأندية والاتحاد القاري، فيما يتعلق بتوزيع تذاكر المباريات والتي تتم بنسبة 80% لأعضاء النادي والباقي لروابط الأندية، سيتم اتخاذ تدابير تجاه نسبة الجماهير للتأكد من معايير الانضباط بالنسبة للحضور.

4. فتح النادي قنوات اتصال مع المتضررين من شركاء النادي؛ جراء ما حدث في ليون عبر توفير بريد إلكتروني desplacamentlio@fcbarcelona.cat البريد والهاتف 902 189 900 لتلقي الشكاوى.

5. أخيرًا، تم تقديم الشكوى الرسمية، اليوم، إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منظم البطولة.

ويعلن برشلونة أنه اتخذ هذه التدابير على الفور لمواصلة محاربة والقضاء على أي سلوك عنيف من جماهيره، وضمان رحلات آمنة وسفر مريح لجماهيره.