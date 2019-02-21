نادي برشلونة يسحب عرضه للتعاقد مع آدريان رابيو

أفادت تقارير صحفية إسبانية، الخميس، أن إدارة نادي برشلونة، سحبت عرضها لآدريان رابيو، لاعب باريس سان جيرمان لضمه في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة ”سبورت“، فإن برشلونة سحب عرضه الأول لضم رابيو وطالبه بخفض راتبه أولًا، قبل إعادة فتح باب المفاوضات من جديد.

ويتردد أن رابيو، البالغ من العمر 23 عامًا، سيرفض عروض جميع الأندية، بما في ذلك عروض باريس سان جيرمان لتجديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل، من أجل الانتقال إلى برشلونة الصيف المقبل.

وسيكون بإمكان برشلونة التعاقد مع رابيو مجانًا في الصيف، ما لم تنجح إدارة باريس سان جيرمان في إقناعه بتجديد عقده.

وقررت إدارة باريس سان جيرمان تجميد رابيو في ديسمبر الماضي بعدما رفض كل العروض لتجديد عقده إذ لم يشارك رابيو في أي مباراة منذ 11 ديسمبر الماضي، وكان آخر ظهور له في مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر الصربي في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت تقارير في وقت سابق أن رابيو أنهى ارتباطه مع وكيلة أعماله فيرونيكا وهي والدته أيضًا، لتسهيل عملية انتقاله إلى برشلونة.

ورابيو من خريجي باريس سان جيرمان، وشارك لأول مرة مع الفريق العام 2012، علمًا بأنه يملك 227 مباراة مع الفريق، سجل فيها 24 هدفًا.