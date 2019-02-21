لتسهيل انتقاله إلى نادي برشلونة.. آدريان رابيو ينهي ارتباطه بوالدته

ذكرت تقارير صحفية فرنسية، الخميس، أن آدريان رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان أنهى ارتباطه بوكيلة أعماله (والدته)؛ لتسهيل عملية انتقاله إلى نادي برشلونة الإسباني.

وبحسب موقع ”لو 10 سبورت“، فإن رابيو، البالغ من العمر 23 عامًا، أنهى ارتباطه مع وكيلة أعماله، والدته فيرونيكا، وعيّن وكيل أعمال جديدًا؛ لتسهيل انضمامه إلى برشلونة في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وأوضح الموقع، أن فيرونيكا عقّدت من مهمة انتقال رابيو إلى عدة أندية، بتصلبها في مواقفها في أكثر من مرة مع الأندية، التي تنوي الظفر بخدمات رابيو، وخاصة نادي برشلونة.

وينتهي عقد رابيو مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل، وقد قررت إدارة الفريق تجميد اللاعب؛ لرفضه كل العروض لتجديد عقده، مع تقارير عن رغبته في الانتقال إلى برشلونة.

ولم يشارك رابيو في أي مباراة منذ 11 ديسمبر الماضي، حيث كان آخر ظهور له في مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر الصربي في دوري أبطال أوروبا.

ورابيو من خريجي باريس سان جيرمان، وشارك لأول مرة مع الفريق العام 2012، علمًا بأنه يملك 227 مباراة مع الفريق، سجل فيها 24 هدفًا.