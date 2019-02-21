”كبوة فبراير المعتادة“.. رؤية جديدة لتراجع مستوى برشلونة

تعرض برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، لكبوة معتادة في منتصف الموسم؛ إثر جدول مبارياته المزدحم، لتدفع المدرب إرنستو فالفيردي ليقرر ما إذا كان سيريح بعض لاعبيه عندما يحل ضيفًا على إشبيلية صاحب المركز الرابع، بعد غد السبت.

ويتصدر برشلونة المسابقة بفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد، وتسع عن غريمه التقليدي ريال مدريد؛ ما يمنح فالفيردي الفرصة لإجراء بعض التغييرات، حيث يسعى الفريق للتتويج بالثلاثية هذا الموسم.

ولا يزال الفريق الكتالوني يتحكم في مصيره بيده، في دوري الأبطال، لكن التعادل السلبي المخيب على ملعب أولمبيك ليون، يعني ضرورة الفوز على الفريق الفرنسي في مباراة العودة، ليبلغ دور الثمانية.

وبعد مواجهة إشبيلية في الدوري، سيزور برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد، يوم الأربعاء المقبل، في إياب قبل نهائي كأس الملك، عقب انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل 1-1 في كامب نو.

وقال المدافع جيرار بيكيه: ”ألعب للفريق منذ فترة طويلة، وتاريخيًا دائمًا ما نتعرض لهذه الكبوة في فبراير ومارس، والتي تؤثر علينا في ثلاث أو أربع مباريات.

”هذا حدث أيضًا حينما كان بيب غوارديولا مدربًا للفريق. نحتاج فقط لمحاولة بذل قصارى جهدنا لتحقيق بعض النتائج الجيدة، حتى في حال عدم الشعور بأننا نؤدي بشكل جيد“.

وسيسعى ريال مدريد لتجاوز الخسارة على أرضه أمام جيرونا في الجولة الماضية، عندما يزور ليفانتي المستقر في وسط جدول الترتيب، يوم الأحد المقبل.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي، التقى المدرب سانتياغو سولاري، في أعقاب الفوز التاريخي لجيرونا في العاصمة، حيث يتعرض المدرب الأرجنتيني لضغوط متزايدة؛ بسبب الأداء المهزوز لريال مدريد.

سيخوض حامل لقب دوري الأبطال، الذي أظهر ضعفًا غير معهود في الدفاع، خلال الأسابيع الماضية، المباراة بدون قائده وقلب الدفاع سيرجيو راموس، الموقوف بعد طرده أمام جيرونا.

ومع ذلك، يشعر تيبو كورتوا حارس المرمى بالثقة في أن ريال مدريد سيؤدي بشكل جيد، مع اقتراب الموسم من نهايته.

وقال الحارس البلجيكي: ”أنا مقتنع أننا نسير في الاتجاه الصحيح. تحسن الأداء كثيرًا منذ بداية الموسم“.

وفي وقت مبكر، يوم الأحد، سيحاول أتلتيكو إحكام قبضته على المركز الثاني، عندما يواجه فياريال المتعثر.

وسيستضيف أتلتيك بيلباو فريق إيبار، في قمة إقليم الباسك، بعد غد السبت.