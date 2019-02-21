تطورات حالة آرثر وسيليسن قبل مباراتي برشلونة وريال مدريد

أشارت تقارير صحفية إلى أن الهولندي ياسبر سيليسن، حارس برشلونة قد يصبح جاهزًا قبل مباراتي الكلاسيكو أمام ريال مدريد في إياب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا والليغا.

وسيخوض برشلونة الأسبوع المقبل اختبارًا صعبًا عندما يواجه ريال مدريد مرتين في غضون أربعة أيام، وكلتاهما في سانتياغو برنابيو، يومي الأربعاء ثم السبت.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، يوم الخميس، أن أطباء برشلونة ورجال العلاج الطبيعي يبذلون جهودًا كبيرة لتجهيز الحارس الهولندي لخوض الكلاسيكو.

وأصيب سيلسن قبل مباراة الدوري ضد فالنسيا، التي تعادل فيها برشلونة 2-2 في كامب نو، وكان من المتوقع غيابه ستة أسابيع، لكن، تقلصت هذه الفترة بشكل كبير.

ويأمل الحارس الثاني لبرشلونة في العودة للمباريات الأسبوع المقبل، حيث يدرك الجهاز الفني أهمية المباراتين أمام ريال مدريد، ويريد أن يصبح مارك-أندريه تير شتيغن وسيلسن متاحين.

يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال يعاني فيه آرثر من الإصابة التي لحقت به في ذهاب قبل نهائي الكأس أمام ريال مدريد أيضًا.

وذكرت الصحيفة ذاتها أنه، رغم عودته للتدريبات في الملعب، إلا أنه من الصعب لحاقه بمباراتي الكلاسيكو المقبلتين.

ويعاني برشلونة من تراجع في الأداء، حيث حقق فوزًا باهتًا بهدف نظيف من ركلة جزاء على بلد الوليد في الدوري، بعد تعادل من دون أهداف مع أتليتيك بيلباو، والتعادل 2-2 مع فالنسيا و1-1 مع ريال مدريد في ذهاب قبل نهائي الكأس، ثم تعادل سلبيًا مع ليون في دوري الأبطال.