تقارير: إنتر ميلان وبرشلونة توصلا إلى اتفاق بشأن ضم راكيتيتش

كشفت تقارير صحفية أن الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط نادي برشلونة، اقترب بشدة من الرحيل إلى الدوري الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“، فإن إنتر ميلان وبرشلونة وصلا إلى مراحل متقدمة للغاية في المفاوضات بشأن صفقة إيفان راكيتيتش.

وقالت الصحيفة إن بيبي ماروتا، المدير التنفيذي لإنتر ميلان، وبييرو أوسيليو، المدير الرياضي للفريق، عقدا جلسة سرية مع مسؤولي برشلونة، للتفاوض بشأن ضم راكيتيتش.

Inter Milan have total optimism in signing Ivan Rakitić this summer and have already met with Barça. [gds] pic.twitter.com/O5R8TqeTlf

— barcacentre (@barcacentre) February 20, 2019