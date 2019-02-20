تقارير: إنتر ميلان وبرشلونة توصلا إلى اتفاق بشأن ضم راكيتيتش

كشفت تقارير صحفية أن الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط نادي برشلونة، اقترب بشدة من الرحيل إلى الدوري الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“، فإن إنتر ميلان وبرشلونة وصلا إلى مراحل متقدمة للغاية في المفاوضات بشأن صفقة إيفان راكيتيتش.

وقالت الصحيفة إن بيبي ماروتا، المدير التنفيذي لإنتر ميلان، وبييرو أوسيليو، المدير الرياضي للفريق، عقدا جلسة سرية مع مسؤولي برشلونة، للتفاوض بشأن ضم راكيتيتش.

Inter Milan have total optimism in signing Ivan Rakitić this summer and have already met with Barça. [gds] pic.twitter.com/O5R8TqeTlf — barcacentre (@barcacentre) February 20, 2019

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي إنتر ميلان عرضوا دفع 35 مليون يورو لإتمام الصفقة، بينما طلب برشلونة الحصول على 45 مليون يورو.

وتوقعت الصحيفة أن صفقة اللاعب الكرواتي ستحسم بين الطرفين، في الصيف المقبل، مقابل 40 مليون يورو.

وأشارت إلى أن إنتر ميلان يعرض على اللاعب عقدًا لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى الحصول على راتب سنوي يفوق ما يحصل عليه الآن في برشلونة (5.5 مليون يورو).

يذكر أن العديد من التقارير أشارت إلى أن تعاقد برشلونة مع الهولندي فرينكي دي يونغ، مهّد طريق خروج إيفان راكيتيتش من قلعة الكامب نو في نهاية الموسم الحالي.