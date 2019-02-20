تقارير: ”صبر بيريز نفد“.. مسيرة غاريث بيل مع ريال مدريد شارفت على النهاية

تحدثت صحف مدريد “ آس “ و “ ماركا “ عن وضعية النجم الويلزي غاريث بيل في ريال مدريد مؤكدة أن صبر الإدارة قد نفد وفشل اللاعب في تأكيد كل التطلعات المعقودة عليه خصوصًا بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وحسب تقارير للصحيفتين فإدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز كانت تنتظر مستوى أفضل بكثير من النجم الويلزي هذا الموسم وتأكيد قيمته كأغلى لاعب في تاريخ الفريق لكن مستواه في الأسابيع الأخيرة دفعها للتفكير في التخلص منه الصيف القادم.

وأصبح النجم الويلزي بديلًا تحت قيادة المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري وتقدم عليه الجناح الإسباني لوكاس فاسكيز والشاب البرازيلي فينسيوس جونيور البالغ 18 سنة فقط والذي تمكن من قيادة الفريق في الأوقات الصعبة التي عاشها.

وأكدت “ ماركا “ أن عدة عوامل تقف ضد بقاء غاريث بيل في ريال مدريد وأبرزها تألق المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الذي تحمل المسؤولية وقاد الفريق في الفترة الصعبة ومستوى الشاب البرازيلي فينسيوس جونيور ورغبة الإدارة في التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد.

كما سيلغ النجم الويلزي 30 سنة في تموز / يوليوز القادم وما زال يملك قيمة جيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز لدى عدة فرق كبرى مما يعتبر الوقت المناسب لبيعه وجني مبلغ كبير مقابله يستعمله الفريق في ضم لاعب كبير.

وحسب صحيفة “ آس “ فأرقام النجم الويلزي في الوقت الحالي تجعله خارج الفريق في الصيف القادم وأمامه لغاية نهاية الموسم لتغيير موقف الإدارة منه والبقاء في الفريق.

ورغم كون اللاعب يقضي موسمه السادس في إسبانيا لكنه لم يتعلم الإسبانية ولا يتواصل بشكل جيد مع محيطه ويظل منعزلًا عن زملاءه حيث غاب عن العشاء الأخير الذي نضمه اللاعبون مفضلًا النوم مبكرًا.