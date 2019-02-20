ماذا دار في اجتماع الرئيس بسولاري بعد خسارة ريال مدريد أمام جيرونا؟

أدت الهزيمة ّأمام جيرونا 2-1 في الدوري الإسباني الدرجة الأولى برئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز للقاء مدرب الفريق الأرجنتيني سانتياغو سولاري لمدة ساعتين وربع الساعة ليلة الثلاثاء في محاولة لمعرفة الأسباب وحالة اللاعبين قبل اللقاءات الحاسمة المقبلة.

ومنح المدرب الأرجنتيني لاعبيه الأساسيين راحة يومين فيما استمر العمل مع اللاعبين البدلاء ، لكن رئيس الفريق يخشى تأثير الهزيمة على الفريق والعودة للنتائج السلبية بعد فترة تألق جيدة.

وحسب برنامج إسباني فرئيس ريال مدريد طلب من المدرب توضيحات عن الحالة البدنية للاعبين وتوضيحات عن التغييرات الكبيرة في تشكيل الفريق أمام جيرونا.

ولا ترغب الإدارة في أن يظهر الفريق أي نوع من التراجع في الأسابيع القادمة ولذلك فهي تقف خلفه وخلف المدرب لدعمه معنويًا رغم الهزيمة التي قللت من الحظوظ للتنافس على لقب الدوري الإسباني.

وحسب البرنامج فاللقاء الأهم سيكون إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة حيث يمنح التأهل للنهائي فرصة للفريق للفوز بلقب محلي غاب منذ 2014 كما سيطيح بالفريق الذي سيطر على لقب كأس الملك في المواسم الأربعة الأخيرة.

كما أن الفريق سيواجه برشلونة في الليغا وأياكس في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا بعدما فاز ذهابا 2-1 وترغب الإدارة في الإبقاء على الحظوظ قوية في التنافس محليًا وقاريًا من خلال تجاوز المرحلة القادمة دون تراجع.