تطورات أزمة إشارة بيل لجماهير أتلتيكو مدريد

أجلّت رابطة الدوري الإسباني قرارها بشأن فرض عقوبة على غاريث بيل؛ بسبب ما وصفته بتصرف استفزازي، خلال احتفاله بهدفه في مرمى أتلتيكو مدريد.

ويواجه بيل مهاجم ريال مدريد عقوبة محتملة بسبب طريقة احتفاله بهدفه في الفوز 3-1 على الغريم أتلتيكو مدريد، بعد أن قالت رابطة الدوري يوم الخميس الماضي، إن تصرفه استفز جمهور أصحاب الأرض.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ نقلًا عن قرار الرابطة إنه لن يكون هناك قرار يوم الأربعاء، بشأن ما صدر عن بيل في ديربي مدريد في التاسع من الشهر الجاري في ملعب واندا متروبوليتانو.

وقالت الرابطة في بيان إنها سترفع الأمر إلى لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المحلي للعبة الذي سيقرر بعدها ما إذا كان يجب معاقبة المهاجم الويلزي.

لكن لجنة المسابقات طلبت المزيد من المعلومات حول الاحتفال الذي لم يتم ضمه إلى تقرير حكم المباراة، وقد تأجل القرار للأربعاء المقبل موعد الكلاسيكو في إياب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا، ما يعني أن مشاركته في هذه المباراة في خطر.

ووفقًا للوائح الاتحاد إذا رأت اللجنة أن تصرف بيل تسبب في رد فعل عدائي من الجمهور فإن اللاعب سيخضع لعقوبة إيقاف ما بين أربع مباريات إلى 12 مباراة.

وإذا قررت اللجنة أن تصرفه لم يتسبب في رد فعل عدائي، لكن اللاعب تعمد استفزاز الجمهور فسيتم إيقاف بيل من مباراة واحدة إلى ثلاث مباريات.