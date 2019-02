جائزة ”لوريوس“ لأفضل نادٍ في العالم تستعصي مجددًا على ريال مدريد

خسر ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، مجددًا جائزة ”لوريوس“ لأفضل نادٍ في العالم العام الماضي، ليستمر غيابه عن هذه الجائزة العالمية.

ورغم التاريخ الطويل والمشرف لريال مدريد، إلا أن هذه الجائزة استعصت عليه إذ خسر مجددًا في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في موناكو، وتوج بجائزة أفضل فريق في 2018 منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم في روسيا.

ورغم ترشحه للجائزة ذاتها للعام الثالث على التوالي إلا أنه خسرها لصالح فريق مرسيدس المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 العام الماضي، وفريق شيكاغو كلوبس للبيسبول في العام قبل الماضي، والعام الحالي لصالح ”الديوك“ الفرنسية.

ولم يفز أي فريق كرة قدم بهذه الجائزة رفيعة المستوى سوى ثلاث مرات منذ نشأتها عام 2000، وهي مانشستر يونايتد في السنة الأولى للجائزة وبرشلونة (2012) وبايرن ميونخ (2014)، ما يثبت صعوبة فوز ريال مدريد بالجائزة رغم تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي والثالثة عشرة في تاريخه.

وكان ينافس ريال مدريد ومنتخب فرنسا على الجائزة فرق غولدن ستيت واريورز (كرة السلة)، والفريق الأوروبي الفائز بكأس رايد للغولف، والفريق النرويجي المنافس في الألعاب الأولمبية الشتوية، وكذلك فريق مرسيدس لسباقات فورمولا 1.

ديوكوفيتش وبايلز

وحصل الفرنسي المخضرم آرسين فينغر على جائزة نظير تاريخه ومسيرته الطويلة مع آرسنال اللندني، بينما توج الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم في التنس بجائزة أفضل رياضي، والأمريكية سايمون بايلز بطلة الجمباز على جائزة أفضل رياضية.

