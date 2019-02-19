لويس سواريز يتحدث عن وضع نيمار في باريس سان جرمان

تحدث الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة عن وضعية زميله السابق البرازيلي نيمار الحالية في باريس سان جرمان مؤكدًا أنه يشعر بأهمية أكبر مما كان عليه حين كان لاعبًا في برشلونة.

وقال سواريز لإذاعة ”RMC “ :“ بطبيعة الحال الوضع مختلف، هنا في باريس يلعب بشكل أكثر حرية ويشعر بأهمية أكبر، كما أن كرة القدم مختلفة فالدوري الفرنسي مختلف وتمكن من التأقلم بسرعة في سنته الأولى.“

ونفى سواريز أن يكون رحيل نيمار عن برشلونة بسبب رغبته في الخروج من ظل ميسي قائلًا: ”بالنسبة لي لا ليس بسبب ذالك ، رغم أن السؤال يجب أن يطرح عليه.“

ويبحث سواريز عن تسجيل هدف في لقاء أولمبيك ليون برسم ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا بعد غياب طويل عن التسجيل خارج الكامب نو في المسابقة.

من جهة أخرى نشرت صحيفة “ سبورت “ التشكيل المحتمل لبرشلونة خلال الموجهة المرتقبة أمام أولمبيك ليون مؤكدة أن الشكوك لدى المدرب فالفيردي تخص لاعب أو لاعبين على أبعد تقدير.

وحسب الصحيفة فالتشكيل المحتمل يضم الحارس تير شتيغن وسيميدو وألبا وبيكيه ولينغت في الدفاع وبوسكيتش وراكيتش وفيدال في وسط الميدان وميسي وسواريز وديمبيلي في الهجوم.

وتبقى الشكوك حول مشاركة كارليس ألينا في وسط الميدان مكان فيدال أو إشراك فيليب كوتينيو في وسط الميدان.