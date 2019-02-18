مباراة برشلونة وليون.. حسام عوار واثق من قدرة زملائه على تحقيق نتيجة إيجابية

أكد حسام عوار لاعب خط وسط ليون الفرنسي، أن فريقه جاهز تمامًا، للمواجهة المرتقبة أمام ضيفه نادي برشلونة الإسباني، الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونقلت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية عن عوار قوله: ”لقد أعددنا للمباراة بتركيز كبير، ونعلم أننا سنخوض تحديًا كبيرًا، وسنقدم كل شيء، ونؤمن بأنفسنا ولا نخاف“.

وأضاف بقوله: ”أعتقد أن ميندي جاهز لمواجهة ليونيل ميسي، ولدينا الثقة في قدراتنا، ونحن عملنا بجد كبير“.

وواصل اللاعب الذي ينحدر من أصول جزائرية ”أتابع برشلونة منذ كنت طفلًا، ستكون المباراة هي الأهم في مسيرتي القصيرة، إنها مباراة رائعة، وبرشلونة يملك لاعبين جيدين جدًا، ولا يمكنك فقط إيقاف لاعب أو اثنين“.

واختتم عوار ”بغياب نبيل فقير نحن نخسر الكثير، لكننا نملك الكثير من اللاعبين الجيدين لتعويضه“.

وسبق أن تقابل برشلونة وليون 6 مرات في دوري أبطال أوروبا، فاز برشلونة في 4 مواجهات، وانتهت مباراتان بالتعادل، ولم يحقق ليون الفوز أي مرة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة برشلونة وليون الثلاثاء، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1، بصوت رؤوف خليف وأحمد الطيب.