لقطة في مباراة ريال مدريد وجيرونا تكشف عن بوادر أزمة بين غاريث بيل وسولاري (فيديو)

تلوح في الأفق أزمة بين سانتياغو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، ومهاجمه الويلزي غاريث بيل خلال الخسارة الأخيرة للنادي الملكي أمام جيرونا.

وتوقفت انتصارات ريال مدريد في الليغا بعد الخسارة المفاجِئة بهدفين مقابل هدف أمام ضيفه المتعثر جيرونا، يوم الأحد، بينما قرَّر سولاري وضع بيل على مقاعد البدلاء إلى جواره.

وأظهرت عدسات كاميرا برنامج ”موفيستار“ أن بيل تكاسل عندما طلب منه سولاري النزول في الشوط الثاني بدلًا من ماركو أسينسيو، وسار النجم الويلزي بطريقة بطئية ليضظر سولاري للصراخ في وجهه، قائلًا ”هيّا. أسرع“.

''Vamos vamos''. Solari buscaba a Bale.

Mucho que desgranar del Bernabéu. A las 22.30 en #ElPartidazoDeVamos. pic.twitter.com/ZTBnab09dU — #Vamos de Movistar+ (@vamos) February 17, 2019

وشارك بيل في الدقيقة الـ 65 لكنه استغرق وقتًا طويلًا للاستعداد للنزول للملعب بدلًا من أسينسيو، بينما سجل كريستيان ستواني هدف التعادل لجيرونا في الدقيقة الـ 64 قبل أن ينزل الجناح الويلزي للملعب، بينما كان مدربه طلب منه الإحماء والاستعداد للمشاركة حينما كان ريال مدريد متقدمًا بهدف كاسيميرو في الشوط الأول.

وأهدر البديلان بيل وفينيسيوس جونيور بضع فرص لإدراك التعادل، لكن ساءت الأمور أكثر بالنسبة لريال مدريد عقب حصول سيرجيو راموس على الانذار الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع ليطرد للمرة الـ 25.