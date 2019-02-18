الصدمة تسيطر على أغلفة صحف العاصمة الإسبانية بعد خسارة ريال مدريد ضد جيرونا (صور)‎

سيطرت حالة من الصدمة على صحف العاصمة الإسبانية مدريد، الصادرة صباح اليوم الاثنين، إثر الخسارة التي تلقاها ”الميرنغي“ أمام جيرونا، أمس الأحد، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، ضمن منافسات الجولة الـ24 في الليغا.

وتعد هذه الهزيمة هي الأولى لريال مدريد، بعد تحقيق 5 انتصارات متتالية ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني، ومشوار رائع في جميع البطولات.

وخرجت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية بعنوان: ”هذا مستحيل“، وأضافت: ”ريال مدريد يبتعد عن المنافسة في الليغا بعد انهيار لاعبي الفريق بالشوط الثاني من المباراة“.

وعنونت صحيفة ”آس“ الإسبانية: ”سقوط مفاجئ“، بينما قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ على غلافها: ”جيرونا يفوز على ريال مدريد في البرنابيو، مما يسمح للبارسا بتوسيع فارق النقاط مع فريق سانتياغو سولاري إلى 9“.

ونشرت ”ماركا“ مقالًا بعنوان ”صفعة في وجه مدريد سولاري“، قائلة: ”الضربة القاضية صفعت وجه سولاري ومدريد، بعد أن كان هادئًا صباح الأحد، دُمر كل شيء تم القيام به تقريبًا، الشكوك ظهرت مرة أخرى، تلك التي اختفت تمامًا لكنها عادت لتؤثر وبشدة على معنويات النادي الملكي. مارسيلو علامة استفهام مرة أخرى، بينما الجماهير لم ترحم غاريث بيل بالصافرات“.

ماركا | صفعة في وجه مدريد سولاري. ???? بقلم خوسيه فيليكس دياز. pic.twitter.com/Om6EebKfRP — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) February 17, 2019

وأضافت: ”اختفى فريق سولاري تمامًا بعد الهدف الثاني لـ جيرونا، ولم يعطِ أي إشارة لمقدرته على تجاوز الموقف الحرج، وقرر الكثير من الجماهير المغادرة من البيرنابيو للبحث عما يعيد لهم الابتسامة بعد ظهور مخيب للآمال“.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، خلف جاره أتلتيكو مدريد الذي يحتل الوصافة بفارق نقطة واحدة، وبرشلونة المتصدر بفارق 9 نقاط.