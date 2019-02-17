ريال مدريد ينافس على الجائزة التي لم يفز بها من قبل

دخل ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا ضمن المرشحين للفوز بجائزة ”لوريوس“ لأفضل نادٍ في العالم العام الماضي وهي الجائزة التي استعصت على النادي الملكي.

ورغم التاريخ الطويل والمشرف لريال مدريد إلا أن هذه الجائزة استعصت عليه، لكنه بات ضمن المرشحين للفوز بأفضل نادٍ في العالم للجائزة التي سيتم توزيع جوائزها في إمارة موناكو.

ورغم ترشحه للجائزة ذاتها للعام الثالث على التوالي إلا أنه خسرها لصالح فريق مرسيدس المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 العام الماضي، وفريق شيكاغو كلوبس للبيسبول، في العام قبل الماضي.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي في العام 2017 لم يكن كافيًا لفوزه بالجائزة.

لكن بالنظر إلى أن ثلاثة أندية كرة قدم فازت بالجائزة ذاتها منذ 2000، وهي: مانشستر يونايتد في السنة الأولى للجائزة، وبرشلونة (2012 )، وبايرن ميونخ (2014)، ما يثبت صعوبة فوز ريال مدريد بالجائزة من قبل.

وسيخوض رجال المدرب سانتياغو سولاري منافسة شرسة للفوز بما يسمّى بـ ”جوائز الأوسكار الرياضية“ حيث يتنافس ريال مدريد مع المنتخب الفرنسي الفائز بكأس العالم 2018، وفريق غولدن ستيت واريورز (كرة السلة)، والفريق الأوروبي الفائز بكأس رايد للغولف، والفريق النرويجي المنافس في الألعاب الأولمبية الشتوية، وكذلك فريق مرسيدس للفورمولا 1.