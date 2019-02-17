ريال مدريد يسقط أمام جيرونا في الدوري الإسباني (فيديو)

سقط ريال مدريد في فخ الهزيمة بنتيجة (2-1) أمام جيرونا، ظهر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الليغا.

وسجل كاسيميرو لريال مدريد في الدقيقة 25، بينما سجل لجيرونا ستواني وبورتو في الدقيقتين، 65 و75 على الترتيب.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 45 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع جيرونا رصيده إلى 27 نقطة في المركز الـ15.

وافتتح البرازيلي كاسيميرو التسجيل لريال مدريد، في الدقيقة 25، وأرسل الألماني توني كروس كرة عرضية من الجبهة اليمنى، حولها كاسيميرو برأسية أقصى يمين حارس جيرونا ياسين بونو.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لجيرونا؛ بعدما لمس المدافع سيرجيو راموس الكرة في منطقة الجزاء، ونفذها ستواني بنجاح على يسار الحارس كورتوا في الدقيقة 65.

واقتنص بورتو الهدف الثاني لجيرونا، في الدقيقة 75، حيث سدد لوزانو كرة قوية تصدى لها حارس ريال مدريد كورتوا، قبل أن ترتد أمام قدمي بورتو الذي أسكنها الشباك.