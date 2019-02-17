هدف مباراة ريال مدريد وجيرونا.. كاسيميرو يضع ”الملكي“ في المقدمة (فيديو)

سجل كاسيميرو الهدف الأول لفريق ريال مدريد في شباك نظيره جيرونا، للمباراة التي تجمعهما، مساء الأحد، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، في الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

وأجرى مدرب الفريق الملكي عدة تغييرات في التشكيلة، التي اعتمد عليها في اللقاء الأخير أمام أياكس، حيث يجلس البرازيلي فينيسيوس جونيور على دكة البدلاء بجانب غاريث بيل، في حين يدفع بالثنائي لوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو في خط الهجوم مع كريم بنزيما.

ويرغب الملكي مع مدربه سانتياغو سولاري في مواصلة نغمة الانتصارات في الليغا، بعد تحقيقه الفوز في آخر خمس مباريات، ويحتل المركز الثالث برصيد 45 نقطة، ويطمح في استعادة وصافة الجدول بعد فوز أتلتيكو مدريد أمس على رايو فاييكانو.

بينما يحتل جيرونا مرتبة متأخرة في بطولة الدوري الإسباني، حيث يتواجد بالمركز الـ17 والذي يصارع على تفادي الدخول في مراكز الهبوط للدرجة الثانية برصيد 24 نقطة.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد كالآتي:

”كورتوا، أودريوزولا، فاران، راموس، مارسيلو، كروس، سيبايوس، كاسيميرو، أسينسيو، فاسكيز، بنزيما“.

فيما تأتي تشكيلة جيرونا كما يلي:

”ياسين بونو، رامالو، ألاكا، غرانيل، بونس، دوغلاس، كارنيرو، بيدرو بورو، خوانبي، بورتو، ستواني“.