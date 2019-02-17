بعد خسارة ريال مدريد أمام جيرونا.. مارسيلو يسخر من المقارنة مع ريغولين (صورة)

سخر المدافع البرازيلي مارسيلو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني من المقارنة مع زميله سيرجو ريغيلون بعد خسارة ريال مدريد 1/2 أمام جيرونا، في الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو.

وقارن مشجعو ريال مدريد بين نتائج ريال مدريد في وجود مارسيلو وريغيلون، إذ تبين أن ريال مدريد خسر 6 مرات وتعادل مرتين في الدوري الإسباني، في حين حقق الفوز في آخر 8 مرات في وجود ريغيلون.

وقال مارسيلو ردًا على هذه المقارنة: ”كل هذا بسببي!!“

ويتعرض مارسيلو لانتقادات شديدة الموسم الحالي بسبب تراجع مستواه مع ريال مدريد، خاصة في ظل الحديث عن رغبته في اللحاق بزميله السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو في يوفنتوس.

وقال أوزيبيو ساكريستان مدرب جيرونا عقب المباراة: ”مارسيلو أحد أساطير كرة القدم. دائمًا ما يقوم ظهيرا الجنب في ريال مدريد بالمؤازرة الهجومية، لذلك كنا نحاول دائمًا استغلال المساحات الخالية خلفهم وهو ما تحقق اليوم بالفعل“.