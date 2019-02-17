رقم قياسي جديد لسيرجيو راموس قائد ريال مدريد في البطاقات الحمراء

واصل سيرجيو راموس قائد ريال مدريد التأكيد على سمعته كلاعب مشاغب في كرة القدم الإسبانية، بعدما تلقى البطاقة الحمراء رقم 25 مع النادي خلال الهزيمة 2/1 أمام جيرونا، لتتقلص بشدة آمال المنافسة على لقب الدوري المحلي هذا الموسم.

وتسبب راموس في ركلة جزاء تعادل بها جيرونا بعدما بدا أنه منع هدفًا ونجا من الحصول على بطاقة حمراء مباشرة لكنه تلقى بطاقة صفراء.

لكن المدافع، الذي تعرض للطرد أكثر من أي لاعب آخر في الكرة الإسبانية، وصل إلى البطاقة الحمراء رقم 25 عندما تلقى البطاقة الصفراء الثانية بعدما ارتكب خطأ ضد بيدرو ألكالا لاعب جيرونا خلال محاولة تسديد ركلة خلفية مزدوجة في الثواني الأخيرة.

وأصبح راموس (32 عامًا) أول لاعب يتعرض للطرد 20 مرة في الدوري الإسباني لكن لحسن حظه سيغيب مباراة واحدة ستكون أمام ليفانتي في الجولة المقبلة، وقبل العودة المنتظرة أمام برشلونة في الثاني من مارس.

ويأتي هذا الطرد بعد أيام من واقعة مثيرة للجدل، وستحظى بتحقيق في الاتحاد الأوروبي، إذ اعترف أنه تعمد الحصول على بطاقة صفراء أمام أياكس أمستردام في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وربما يغيب بالتالي عن ذهاب دور الـ8 لو تأهل ريال مدريد.

وخاض المدافع الإسباني 601 مباراة مع ريال مدريد منذ الانتقال من إشبيلية في 2005 مقابل 27 مليون يورو (30.49 مليون دولار) وتعرض للطرد 4 مرات في موسمه الأول.

ورغم ذلك خاض راموس 161 مباراة مع منتخب إسبانيا ولم يتعرض لأي طرد.