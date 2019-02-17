كريم بنزيما يستسلم أمام ديديه ديشان مدرب منتخب فرنسا

استسلم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، أمام ديديه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا.

وقال بنزيما لبرنامج ”تيليفوت“ بقناة ”تي إف 1“ الفرنسية: ”لن أكون مجنونًا، لأصرح بأنني أنتظر فرصة الانضمام للمنتخب“.

وأضاف بنزيما: ”المنتخب حاليًا بطل العالم، ولديه فريق واعد، يضم العديد من المواهب الشابة، وجيلًا جديدًا، إنه أمر جيد“.

وتابع: ”لقد حقق هذا الجيل إنجازًا مميزًا، وأتمنى لهم التوفيق“.

وشارك بنزيما، البالغ من العمر 31 عامًا، في 81 مباراة مع منتخب فرنسا، سجل فيها 27 هدفًا، لكن آخر ظهور له مع الديوك يعود إلى أكتوبر 2015.

وكان ديشان قد استبعد بنزيما من منتخب فرنسا؛ على خلفية اتهامه بابتزاز زميله ماتيو فالبوينا بمقطع فيديو غير أخلاقي.

يشار إلى أن بنزيما سجل 19 هدفًا وصنع 7 في 39 مباراة مع ريال مدريد، الموسم الحالي.

ويلعب منتخب فرنسا في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 في المجموعة الثامنة، حيث يلاقي مولدوفا يوم 22 مارس المقبل.