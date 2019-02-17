سولاري: هذا سبب خسارة ريال مدريد أمام جيرونا

قال الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد، إن لاعبي الفريق ”دفعوا فاتورة“ الإجهاد البدني والذهني التي عانوا منها خلال المباريات الأخيرة؛ وذلك بعد خسارة الفريق اليوم أمام جيرونا (1-2) في الدوري الإسباني، بعدما كان متقدمًا، وأرجع ذلك إلى انخفاض ”مستوى الطاقة“ لدى لاعبيه في شوط المباراة الثاني.

وأرجع المدرب سبب الهزيمة في تصريحات عقب اللقاء، إلى ”الإجهاد، وليس البدني فقط، بل والذهني أيضًا، بجانب التركيز“، مضيفًا: ”عدنا من ضغط مباريات شديد بعد خوضنا لعدة مباريات كبيرة، وتمكنا من تخطيها، ولكن دفعنا ثمن هذا من مستوى طاقتنا خلال الشوط الثاني“.

وبعد خسارة ”الميرينغي“ اليوم، عاد الفارق بينه وبين المتصدر، برشلونة، إلى 9 نقاط مجددًا، بجانب فقدانه للوصافة لحساب أتلتيكو مدريد.

وبسؤال سولاري حول ما إذا كانت هذه الهزيمة ستؤثر على فرص الفريق الملكي في حصد لقب البطولة، أكد ”بالطبع لا، لن تؤثر في شيء“.

وأضاف: ”سنستمر في المحاربة في الثلاث جبهات المتاحة، فالأسبوع المقبل سيخوض خصومنا مباريات مهمة ومعقدة في دوري الأبطال، ولذا يجب علينا الاستمرار واستعادة نغمة الفوز“.

وأشاد مدرب ”الميرينغي“ بالمستوى الذي قدمه جيرونا اليوم، كما دافع عن الجناح البرازيلي مارسيلو، مؤكدًا أنه ”كان جيدًا“.