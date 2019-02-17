ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة ريال مدريد أمام جيرونا (صورة)

خسر ريال مدريد 1/2 أمام جيرونا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو.

ورغم أن كاسيميرو تقدم لريال مدريد في الدقيقة 25؛ إلا أن جيرونا سجل هدفين في الدقيقتين 65 عبر كريستيان ستواني من ضربة جزاء، و75 عبر كريستيان بورتوغيس.

ووضعت الخسارة حدًا لانتصارات ريال مدريد التي توقفت عند 5 انتصارات متتالية في الدوري الإسباني، في حين حقق جيرونا أول فوز منذ 25 نوفمبر، إذ خسر بعدما 4 مرات وخسر 6 مرات في آخر 10 مباريات.

وجمدت الخسارة رصيد ريال مدريد عند 45 نقطة ليتراجع إلى المركز الثالث، بعد أن فاز أتلتيكو مدريد 1/0 على رايو فاليكاو أمس السبت، في الجولة ذاتها.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب وفي رصيده 54 نقطة، في حين يملك إشبيلية الرابع 37 نقطة، مقابل 36 نقطة لخيتافي في المركز الخامس.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة وأتلتيكو مدريد، وخسارة ريال مدريد.

1. برشلونة، 54 نقطة.

2. أتلتيكو مدريد 47 نقطة.

3. ريال مدريد، 45 نقطة.

4. إشبيلية، 37 نقطة.

5. خيتافي، 36 نقطة.