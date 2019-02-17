موعد مباراة ريال مدريد ضد جيرونا اليوم في الدوري الإسباني

يواجه ريال مدريد، نظيره جيرونا، ظهر اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني، على ملعب ”سانتياغو بيرنابيو“ بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ريال مدريد يرغب في مواصلة انتصاراته، خاصةً بعد الفوز على اتلتيكو مدريد بالديربي الأسبوع الماضي، ووضع قدَمًا في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بانتصار هام على أياكس أمستردام.

ريال مدريد مطالب بالفوز لاستعادة المركز الثاني ومواصلة الضغط على برشلونة، بعد فوز أتليتكو مدريد واحتلاله لمركز الوصيف ”مؤقتًا“.

ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الليغا برصيد 45 نقطة، بينما يحل جيرونا في المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة.

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا

المباراة ستقام في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت مكة المكرمة، وستُبث على قناة ”Bein Sports HD3″، معلق المباراة سيكون أحمد الطيب.