أودريوزولا وإبراهيم دياز ضحايا سانتياغو سولاري الجدد في ريال مدريد

ركزت صحف مدريد ”آس“ و“ماركا“ على غياب اللاعبين إبراهيم دياز وأودريوزولا عن اللقاءات الأخيرة لريال مدريد بقرار فني من المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

وركزت صحيفة ”ماركا“ على عدم منح الفرصة للمدافع الأيمن ألفارو أودريوزولا، رغم تقديمه مستويات جيدة في كل اللقاءات التي شارك فيها، حيث أصبح حاليًا بين دكة البدلاء أو الغياب عن القائمة النهائية.

ورغم كون اللاعب ضمن القائمة التي أعلنها سولاري للقاء جيرونا، مساء اليوم الأحد، لكنه لا يضمن نهائيا تواجده في التشكيل النهائي أو دكة البدلاء لكون القائمة تضم 20 لاعبا وسيضطر المدرب لإبعاد لاعب رفقة الحارس الثالث لوكا زيدان.

وفي الشهر الأخير، لعب أودريوزولا 3 لقاءات وغاب كليا عن 6، ولم يكن حاضرًا في دكة البدلاء في لقاءات برشلونة وأتلتيكو مدريد وأياكس.

من جهتها، ركزت ”آس“ على تجاهل سولاري للشاب إبراهيم دياز، حيث شارك منذ التعاقد معه في 24 دقيقة فقط موزعة على 3 لقاءات، علمًا أن اللاعب رحل عن مانشستر سيتي بحثًا عن دقائق أكثر.

وفي 7 لقاءات لم يتم توجيه الدعوة للاعب في القائمة الأخيرة بما في ذلك لقاء جيرونا الذي يقام اليوم.

وحسب الصحيفة، فريال مدريد يفضل أن يتطور دياز من خلال وجوده مع الفريق الأول ليكون أكثر جاهزية للموسم المقبل، كما أن اللاعب يعرف جيدًا أن تطوره يأتي من خلال الحضور والتدريب مع اللاعبين الكبار، ورفض اقتراحًا لإعارته في الشهر الماضي.