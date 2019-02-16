شاهد ركلة جزاء ميسي الضائعة في مباراة برشلونة ضد بلد الوليد‎ (فيديو)

أهدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ركلة جزاء، في مباراة برشلونة ضد بلد الوليد، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت، على ملعب ”كامب نو“ ضمن منافسات الأسبوع الـ24 للدوري الإسباني.

ليونيل ميسي، نجم برشلونة، حقق رقمًا مميزًا، خلال مواجهة بلد الوليد.

وسجل ”البرغوث“ الهدف الأول لبرشلونة، من ركلة جزاء في الدقيقة 43.

وبحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن هذا الهدف رقم 30 لميسي مع برشلونة، هذا الموسم، ليكون قد أحرز 30 هدفًا أو أكثر، في آخر 11 موسمًا مع البلوجرانا، بمختلف المسابقات.

وفي السياق نفسه، أوضحت شبكة ”سكواكا“، أن ميسي سجل للمرة الخامسة على التوالي، في الليجا، في معقل البارسا ”كامب نو“.