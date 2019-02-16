هدف مباراة برشلونة وبلد الوليد.. ميسي يضع ”البلوغرانا“ في المقدمة (فيديو)

سجل ليونيل ميسي الهدف الأول لفريق برشلونة في شباك نظيره بلد الوليد، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت، على ملعب ”كامب نو“ ضمن منافسات الأسبوع الـ24 للدوري الإسباني.

وجاء الهدف في الدقيقة 43 من الشوط الأول إثر ركلة جزاء.

البارسا يدخل المباراة متربعًا على صدارة الليغا برصيد 51 نقطة، بينما يأتي بلد الوليد في المركز الـ15 برصيد 26 نقطة.

وشهد التشكيل ظهور الوافد الجديد كيفن برنس بواتنغ لأول مرة، بشكل أساسي في الليغا، بجانب ليونيل ميسي وعثمان ديمبلي بعد تعافيه من الإصابة.

وسيكون برشلونة على موعد مع 4 مواجهات نارية عقب مباراة بلد الوليد اليوم، يستهلها الثلاثاء المقبل ضد ليون الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يحل ضيفًا على إشبيلية بملعب ”رامون سانشيز بيزخوان“ بمسابقة الدورى الإسباني.

وسيغادر برشلونة إلى العاصمة الإسبانية ”مدريد“ لمواجهة الريال يومي 27 فبراير الجاري والثاني من مارس القادم بملعب ”سانتياغو برنابيو“ في بطولتي الدوري وكأس ملك إسبانيا.