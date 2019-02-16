موعد مباراة برشلونة وبلدالوليد اليوم في الدوري الإسباني

يستضيف نادي برشلونة منافسه بلدالوليد، في إطار مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو.

وتنطلق المباراة الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، 21:45 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة برشلونة وبلدالوليد على قناة beIN SPORTS HD 3.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة من 23 مباراة، بعد أن حقق الفوز 15 مرة، مقابل 6 تعادلات وخسارتين، في حين يملك بلدالوليد 26 نقطة في المركز الخامس عشر، بعد أن حقق الفوز 6 مرات، مقابل التعادل في 8 مباريات و9 خسائر.

وسيكون جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة جنبًا إلى جنب مع النجم البرازيلي السابق رونالدو على المنصة الشرفية لملعب كامب نو.

وحقق برشلونة فوزًا شاقًا بنتيجة 1/0 في مباراة الذهاب سجله الفرنسي عثمان ديمبلي،

وحقق برشلونة 9 انتصارات في آخر 10 مباريات مع بلدالوليد، وخسر مرة واحدة.

وتأتي المباراة بعد إعلان برشلونة تجديد عقد مدربه إرنستو فالفيردي، لينتهي تعاقده في موسم 2020/2019 بخيار تمديد العقد لعام إضافي آخر.