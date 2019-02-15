نغولو كانتي يرفض باريس سان جيرمان ويفضل اللعب لريال مدريد أو برشلونة

ذكرت تقارير إعلامية أن نغولو كانتي نجم وسط تشيلسي لا يرغب باللعب في فرنسا رغم محاولات باريس سان جرمان ضمه منذ الصيف الماضي.

وبحسب ما نشرته صحيفة ”آس“ الإسبانية، يفضل النجم الفرنسي اللعب لريال مدريد، أو برشلونة، أو بايرن ميونخ، في حال رحيله عن تشيلسي الذي يرتبط معه بعقد حتى صيف 2023 .

وكان ريال مدريد قد حاول التعاقد مع نغولو كانتي، لكن تألق كاسيميرو، وماركوس لورينتي، في نفس مركزه، دفع الفريق الملكي لصرف النظر عن الصفقة، مفضلًا التركيز على زميله البلجيكي إيدين هازارد.

ويحصل كانتي على راتب أسبوعي يصل إلى 350 ألف يورو وهو مبلغ كبير ليس بإمكان أندية كثيرة دفعه في أوروبا، لكن قيمته أيضًا في تشيلسي قد تشكل عائقًا أمام أي فريق يرغب بضمه.

ويعتبر كانتي من أبرز اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولاعبًا مهمًا في تشكيلة الإيطالي ماوريسيو ساري الذي غيّر مركزه في الفريق، وأصبح أكثر جرأة في التقدم نحو مربع عمليات المنافسين.