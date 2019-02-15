سيميوني: دييغو كوستا ”المقاتل“ سيُعيد الروح إلى أتلتيكو مدريد

رحب دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو الإسباني، بعودة ”المقاتل“ دييغو كوستا عقب الإعلان، اليوم الجمعة، أن المهاجم الإسباني سيعود للملاعب بعد أكثر من شهرين من الغياب؛ بسبب إصابة في القدم.

وستشكل عودة المهاجم الإسباني دفعة كبيرة للفريق في مرحلة حاسمة هذا الموسم، بعد أن تعرض أتلتيكو مدريد لكبوة في الفترة الأخيرة.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي: ”كوستا لاعب عملاق يشعر بحماس كبير للعودة، وهو مقاتل في الملعب مثل بقية اللاعبين، نأمل أن يتمكن من إطلاق قدراته الكامنة، فالفريق في حاجة ماسة لجهوده“.

ومن المتوقع أن يكون كوستا ضمن التشكيلة الأساسية لأتلتيكو مدريد لأول مرة منذ الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2018، حين يتوجه لملاقاة رايو فايكانو، بعد أن تلقى خسارتين متتاليتين أمام ريال بيتيس وريال مدريد وهو ما يهدد طموح الفريق في التتويج بلقب الدوري الإسباني.

ويتأخر أتلتيكو مدريد، الذي يحتل المركز الثالث، بفارق سبع نقاط عن برشلونة المتصدر وبفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وسيستضيف أتلتيكو منافسه يوفنتوس، الذي يضم الغريم التقليدي كريستيانو رونالدو، الأربعاء المقبل، في مواجهة مثيرة في ذهاب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا.

وتثير عودة كوستا علامات استفهام حول خطة سيميوني الذي عادة ما يفضل طريقة 4-4-2، لكنه أصبح الآن يملك ثلاثة مهاجمين بارزين، هم كوستا والفرنسي أنطوان غريزمان والوافد الجديد ألفارو موراتا.