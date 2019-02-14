برشلونة يؤمّن على فرانكي دي يونغ ضد الإصابات

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يملك بوليصة تأمين للاعبه الجديد فرانكي دي يونغ ضد الإصابات، حتى نهاية مشواره مع أياكس امستردام بنهاية الموسم الحالي، حينما ينضم للفريق الكتالوني في الأول من يوليو/تموز المقبل.

وحسم برشلونة صراع التعاقد مع موهبة أياكس امستردام الواعدة مقابل 86 مليون يورو (98 مليون دولار)، بعد انتهاء الموسم الحالي.

وضم العملاق الكتالوني اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا لخمس سنوات، في صفقة قيمتها المبدئية 75 مليون يورو، إضافة إلى 11 مليون يورو تبعًا لبنود أخرى في العقد.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية أن برشلونة اتخذ الاحتياطات اللازمة ضد إصابة دي يونغ عن طريق تغطية بوليصة تأمين ضد الإصابات المحتملة، خلال الشهور الأربعة المقبلة لحين انضمامه للنادي.

ويثبت هذا التأمين مدى استثمارات برشلونة الاقتصادية والرياضية في دي يونغ، الذي يعتبره أحد دعائم المستقبل بالإضافة إلى عثمان ديمبلي وارتور والوافد الجديد جان-كلير توديبو، وذلك ضمن خطة إحلال وتجديد تشكيلة الفريق.

ودي يونغ هو رابع صفقة لبرشلونة في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة، بعد وصول جيسون موريو وكيفن-برينس بواتنغ، وتوديبو القادم من تولوز.