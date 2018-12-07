فرانكي دي يونغ يفضل باريس سان جيرمان على نادي برشلونة

ذكرت صحيفة “تيلغراف” الهولندية، أن نجم وسط أياكس الهولندي والمنتخب الهولندي فرانكي دي يونغ اختار الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف المقبل، على حساب برشلونة ومانشستر سيتي اللذين كان يتنافسان على ضمه.

وأكدت الصحيفة أن وفدًا من باريس سان جيرمان زار الفريق الهولندي، والتقى مع المدير الرياضي للفريق مارك أوفرمارس لوضع العرض الباريسي والبالغ 75 مليون يورو.

واعترف أوفرمارس بزيارة الوفد الباريسي، مؤكدًا بحسب الصحيفة أنه لا وجود لاتفاق نهائي حول اللاعب، وأن أياكس أخذ علمًا بالعرض واهتمام باريس سان جيرمان باللاعب.

وبحسب الصحيفة فإن الفرنسي كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان طلب من إدارة النادي التعاقد مع النجم الهولندي الشاب البالغ من العمر 21 عامًا.

وسيصبح دي يونغ أغلى صفقة في تاريخ الدوري الهولندي وفي تاريخ أياكس، رغم أن المدافع الدولي الهولندي فيرخيل فان ديك يبقى أغلى لاعب هولندي في التاريخ، بعد أن انتقل من ساوثهامبتون إلى ليفربول مقابل 85 مليون يورو.

وستكون صفقة فرانكي دي يونغ ضربة قوية لطموحات برشلونة ومانشستر سيتي اللذين كانا يتنافسان على ضم اللاعب من أياكس.