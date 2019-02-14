رسميًا.. غاريث بيل مهدد بالإيقاف من 4 ل 12 مباراة في الدوري الإسباني

أدان الاتحاد الإسباني لكرة القدم طريقة احتفال غاريث بيل بهدفه في مرمى أتلتيكو مدريد في الديربي، مطلع الأسبوع الحالي، ما قد يتسبب في إيقاف جناح ريال مدريد من أربع إلى 12 مباراة.

وقال الاتحاد في بيان، إنه خلال الدقيقة 73 احتفل بيل بهدفه في مرمى أتلتيكو بطريقة استفزازية لجماهير أصحاب الأرض، باستخدام ذراعه والتلويح بها نحو رأسه، وهي إشارة يمكن أن تكون تحديًا للجماهير وازدراء لها.

وتحظر المادة 89 من عقوبات لجنة المسابقات، استفزاز الجماهير أو مناصبتهم العداء، لكن العقوبات التي من المقرر أن يتم فرضها على اللاعبين في مثل هذه الحالات، مختلفة حسب الحالة.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أن العقوبة ستنظرها لجنة العقوبات، وهي تتراوح بين الإيقاف أربع إلى 12 مباراة، وفقًا لقرار لجنة الانضباط، التي ستبحث سلوك اللاعب ومدى استفزازه للجماهير بحركته هذه.

وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن حركة ذراعي بيل أثناء الاحتفال بالهدف كانت غريبة، واعتبرتها جماهير أتلتيكو مدريد استفزازية.

وأشارت إلى أنه رغم عدم وضوح طريقة احتفال النجم الويلزي، إلا أن هذه الحركة يمكن اعتبارها مسيئة في إسبانيا.