كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد يكشف تطورات إصابته

غادر كريم بنزيما لقاء فريقه ريال مدريد وأياكس أمستردام مصابًا في الدقيقة 73، وهو ما أثار القلق لدى أنصاره، خصوصًا في ظل المستوى الجيد الذي يقدمه في اللقاءات الأخيرة.

وطمأن المهاجم الفرنسي أنصار فريقه بعد اللقاء قائلًا: ”تعرضت لضربة في الدقائق الخمس الأولى وشعرت ببعض الألم، سأرتاح يومًا أو يومين وسأكون جاهزًا للقاء نهاية الأسبوع“.

ووصل النجم الفرنسي لهدفه رقم 60 في دوري أبطال أوروبا ويحتل المركز الرابع في لائحة الهدافين التاريخيين للمسابقة خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني راؤول غوانزليس.

وأشاد كريم بنزيما بزميله البرازيلي فينسيوس جونيور قائلًا: ”أحب اللعب معه. إنه لاعب يستمع جيدًا ويعمل كثيرًا. أتمنى أن يستمر على المستوى الذي قدمه حتى الساعة“.

ومن جانبه، قال النجم البرازيلي الشاب فينسيوس عن زميله: ”بنزيما ساعدني كثيرًا منذ قدومي لريال مدريد، يفعل كل شيء من أجل مساعدتي ومن أجل أن يفوز الفريق“.