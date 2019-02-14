سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد يكشف حقيقة تعمده الحصول على بطاقة صفراء أمام أياكس (صورة)

اضطر المدافع الدولي الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد لكتابة تغريدة على صفحته على “ تويتر “ يكذب من خلالها تصريحاته بعد لقاء أياكس خوفا من عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن تعمده حصوله على إنذار يحرمه من لقاء الإياب.

وقال راموس للصحافة بعد اللقاء :“ مع مشاهدة النتيجة أكذب إن قلت أنني لم أتعمد الحصول على إنذار، لا يجب التقليل من المنافس لكن في كرة القدم والاعتقاد أننا تأهلنا، لكن يجب اتخاذ قرارات معقدة وأنا فكرت بهذه الطريقة.“

وكانت تصريحاته تدل أنه تعمد الحصول على إنذار ليغيب عن لقاء الإياب وهو ما قد يدفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمعاقبته بالإيقاف للقاءين وليس لقاء واحد لكون القوانين تحرم التحايل وتعميد الحصول على الإنذارات وكانت زميله داني كارفخال الموسم الماضي قد عوقب بالغياب لقاءين لنفس السبب.

واضطر قائد ريال مدريد لتكذيب تصريحاته عبر تغريدة على صفحته وكتب :“ في كل لقاء هناك ضغوط كثيرة وأحاسيس كثيرة ، يجب اتخاذ قرارات في ثوان ، المهم اليوم هو الفوز والسيئ هو عدم تمكني من الحضور في لقاء الإياب ، لم أتعمد الحصول على إنذار ولم أفعل ذلك خلال لقاء روما في دوري المجموعات وسأساند الفريق من المدرجات مشجع جديد .“

من جهة أخرى احتفل رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز في غرفة الملابس بالنجمين كريم بنزيما وسيرجيو راموس واللذين لعبا اللقاء رقم 450 و600 رفقة الفريق وأهدى لكل منهما قميصًا بالمناسبة.