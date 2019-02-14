صحيفة كاتالونية تتهم حكم الفيديو بمحاباة ريال مدريد ضد أياكس

شنت صحيفة “ الموندو دبورتيفو “ الكتالونية هجومًا عنيفًا على حكم الفيديو خلال لقاء ريال مدريد وأياكس وشككت في إلغاء هدف الفريق الهولندي وتحدثت عن الدعم الذي يلقاه فريق العاصمة الأوروبية من طرف حكام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

واعتبرت الصحيفة أن حكم اللقاء السلوفيني دامير سكومينا ألغى هدف أياكس بعد الذهاب لمشاهدة اللقطة في جهاز التلفاز بسبب تسلل مشكوك في صحته.

وعادت الصحيفة لتؤكد أن الحكم السلوفيني لجأ لحكم الفيديو في هدف التعادل الذي سجله أياكس بعد احتجاج لاعبي ريال مدريد، لكنه حسب رأيها لم يتجرأ على إلغائه.

وذكرت الصحيفة بمحاباة حكم الفيديو لريال مدريد خلال ديربي مدريد في الليغا، مؤكدة أن حكم الفيديو أصبح حليفا لريال مدريد.

كما شككت في تغيير حكم اللقاء بعد إبعاد البولندي سيمون مارتشينياك وتعويضه بالحكم السلوفيني سكومينا حيث تبادلا الأدوار بين حكم الساحة وحكم الفيديو.

وجاءت الشكوك حسب الصحيفة في كون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أكد أن الحكم البولندي يعاني من إصابة مشكوك فيها ولذلك تم تعويضه بالحكم السلوفيني.

وأعتبرت مونو ديبورتيفو أن الاتحاد الأوروبي قرر استعمال حكم الفيديو في لقاءات دوري الأبطال وكان ضحيته الأولى فريق أياكس والمستفيد الأول ريال مدريد الذي طالبت بالتعامل بجدية مع حلفائه.