أسينسيو ينقذ ريال مدريد أمام أياكس أمستردام بهدف قاتل في ذهاب دور الأـ16 لدوري أبطال أوروبا (فيديو)

تخطى ريال مدريد الإسباني مضيفه أياكس الهولندي بهدفين لهدف في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في المباراة التي احتضنها ملعب يوهان كرويف أرينا.

جاء الهدف الأول في المباراة عقب مجهود وافر من البرازيلي فينيسيوس الذي انطلق ورواغ ثلاثة لاعبين ثم مررة كرة قصيرة للفرنسي كريم بنزيمة داخل المنطقة ليطلق الأخير قذيفة تسكن شباك الحارس أونانا.

أدرك أياكس التعادل بعد سلسلة من التمريرات انتهت بعرضية أرضية لزياش داخل منطقة الجزاء ليسددها من مرة واحدة لتعانق شباك كورتوا.

وتمكن البديل ماركو أسينسيو من تسجيل الهدف الثاني (ق87) بعد مرتدة انتهت ببينية للظهير الأيمن داني كارباخال الذي أرسل عرضية مقوسة ممتازة حولها المهاجم الشاب بلمسة بسيطة لتعانق الشباك.

وتُلعب مباراة العودة بين الفريقين في الخامس من الشهر المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو.