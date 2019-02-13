كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد وأياكس في دوري أبطال أوروبا

يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفاً ثقيلاً على نظيره أياكس الهولندي مساء الأربعاء على ملعب ”يوهان كرويف أرينا“ في جولة الذهاب بدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يتطلع حامل اللقب ريال مدريد لنتيجة طيبة في هولندا للاقتراب من ربع نهائي البطولة بينما يبحث أياكس عن استعادة الأمجاد والذكريات الجميلة في أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وأياكس

تقام المباراة في الساعة 23:00 مساء اليوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب ”يوهان كرويف أرينا“ بصافرة الحكم السلوفيني دامير سكومينا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلقين رؤوف بن خليف وخليل البلوشي.

مشوار الفريقين

خاض أياكس مشواراً طويلاً حتى الوصول إلى ثمن النهائي، وأطاح الفريق الهولندي بنظيره شتورم جراتس النمساوي بالفوز ذهاباً وإياباً بنتيجة (2-0) و(3-1) في الدور الثاني للتصفيات المؤهلة لدوري الأبطال ثم تخطى ستاندرلييج البلجيكي بالتعادل 2-2 ثم الفوز بثلاثية دون رد في الدور التمهيدي الأول.

وأطاح أياكس بنظيره دينامو كييف الأوكراني بعد الفوز بنتيجة 3-1 والتعادل السلبي في آخر دور تمهيدي ليصعد لمرحلة المجموعات وصعد بعد أن حصد 3 انتصارات و3 تعادلات في المجموعة الخامسة التي ضمت بايرن ميونيخ الألماني وبنفيكا البرتغالي وآيك أثينا اليوناني.

وسجل أياكس خلال 12 مباراة 25 هدفاً واستقبل 9 أهداف، واللافت أن الفريق الهولندي لم يعرف طعم الهزيمة في مشواره بالبطولة حتى الآن ويعد الصربي دوسان تاديتش هداف الفريق برصيد 8 أهداف في دوري الأبطال.

وصعد ريال مدريد حامل اللقب من خلال المجموعة السابعة بعد الفوز ذهاباً وإياباً على حساب روما الإيطالي وفيكتوريا بلزن التشيكي والخسارة ذهاباً وإياباً أمام سسكا موسكو الروسي.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان في 13 مواجهة ، حسم ريال مدريد الفوز خلال 7 مباريات وخسر مواجهات وتعادل مرة.. وسجل الريال 24 هدفًا وأحرز لأياكس 12 هدفًا.

بدأت اللقاءات في نسخة 1967 وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما ثم فاز الريال بنتيجة 2-1 ، وفي نصف نهائي 1973 تأهل أياكس بالفوز ذهاباً وإياباً بنتيجة 2-1 و1-0.. وفاز أياكس بالمركز الثالث في بطولة كأس تيريز هيريرا على الريال بثنائية دون رد.

وفي نسخة 1995، فاز أياكس ذهاباً وإياباً بنتيجة 1-0 و2-0.. وفاز ريال مدريد ذهاباً وإياباً في نسخة 2010 بنتيجة 2-0 و4-0 كما فاز ذهاباً وإياباً بثلاثية دون رد في نسخة 2011.

وفاز أيضاً الريال بنتيجة 4-1 في نسخة 2012 ذهاباً وإياباً.

مفاجأة أياكس

يتطلع أياكس لتحقيق مفاجأة بحصد نتيجة طيبة في مواجهة ريال مدريد خاصة أن الفريق الهولندي قدم مسيرة رائعة في البطولة حتى الآن، ويسعى لاستعادة أمجاد الماضي حين فاز بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 1994 – 1995.

ويأمل المدرب إريك تين هاج المدير الفني لأياكس الاستفادة من جماعية الفريق الهولندي وتحقيق الفوز على حساب الريال الذي يساهم في تحقيق المفاجأة بالإطاحة بحامل اللقب.. ويغيب لاعب الوسط كارل إيتينج للإصابة عن أياكس.

ويعتمد تين هاج على تألق حارسه الكاميروني أندريه أونانا وأمامه رباعي الدفاع دالي بليند وماتياس دي ليخت والمغربي الأصل نصير مازوري أحد مفاتيح اللعب بانطلاقاته في الجبهة اليمنى وصنع 4 أهداف هذا الموسم بجانب الظهير الأيسر نيكولاس تاجليافيكو الذي صنع 5 أهداف أيضًا.

يلعب أياكس بثلاثي في خط الوسط وهم فرانكي دي يونج الذي سيرحل إلى برشلونة الإسباني في الموسم المقبل وسجل دي يونج 4 أهداف مع الدنماركي المخضرم لاس شون واللاعب الصاعد دوني فان دي بييك وأمامهم صانع الألعاب حكيم زياش النجم المغربي الذي أحرز 14 هدفًا وصنع 12 هدفًا.

يراهن تين هاج على خطورة دوسان تاديتش نجم الفريق مع المهاجم الدنماركي المميز كاسبر دولبرج أو المخضرم كلاسيان هنتلار.

أسلحة سولاري

يحشد المدرب الأرجنتيني سنتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد أسلحته للعبور من موقعة أياكس خاصة أن الفريق خاض مواجهتين صعبتين أمام برشلونة في كأس الملك وأتلتيكو مدريد بالدوري.

يعتمد سولاري على القوة الضاربة مع الشكوك حول مشاركة رافايل فاران للإجهاد مع إصابة ماركوس يورينتي الذي خرج من حسابات سولاري الذي يعتمد عل طريقة 4-3-3 بوجود الحارس البلجيكي تيبو كورتوا وأمامه الرباعي سيرجيو راموس وناتشو وداني كارفخال والصاعد سيرجيو ريجيليون في خط الدفاع بينما يقود الوسط الثنائي المخضرم توني كروس ولوكا مودريتش مع الدينامو كاسيميرو.

ويعتمد سولاري على ثلاثي الهجوم كريم بنزيمة ولوكاس فاسكيز أو جاريث بيل وفينسيوس جونيور، وأكد هيثم فاروق مدافع فينورد الهولندي الأسبق لإرم نيوز أن أياكس يقدم مستويات رائعة في البطولة ولن يكون خصمًا سهلاً للريال.

وأضاف: ”ريال مدريد يعتمد على مثلث الهجوم بسرعات جونيور ولوكاس وقدرات بنزيمة وقدرة التحكم في خط الوسط بينما ستكون خطورة أياكس في تاديتش وزياش ودولبرج ودي يونج“.