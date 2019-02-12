أزمة تضرب دفاع الفريق الملكي قبل مباراة ريال مدريد وأياكس بدوري أبطال أوروبا

وضع مرض رفائيل فاران مدافع ريال مدريد مدربه سانتياغو سولاري في وضع صعب قبل مواجهة أياكس امستردام في هولندا يوم الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

ويعاني الدولي الفرنسي الفائز بكأس العالم 2018 في روسيا من حرارة مرتفعة وانفلونزا ولم يتدرب مع زملائه في ملعب يوهان كرويف قبل المواجهة المرتقبة.

وذكرت صحيفة (آس) الإسبانية أن مرض فاران يمثل انتكاسة لسولاري الذي سيجد نفسه مضطرًا للاستعانة بناتشو فرنانديز في حال عدم تحسن حالة الدولي الفرنسي.

وسيخضع فاران للملاحظة خلال الساعات القليلة المقبلة خلال فندق إقامة بعثة النادي الملكي في امستردام وقبل المباراة سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركته.

ومرض فاران ليس الأزمة الوحيد في دفاع ريال مدريد قبل مواجهة رفاق فرانكي دي يونغ إذ أن القائد سيرجيو راموس في حال حصوله على بطاقة صفراء سيغيب عن مباراة العودة في سانتياغو برنابيو.

ويشتهر راموس بحصوله على بطاقات صفراء وحمراء لكن ينبغي عليه يوم الأربعاء أن يكون حريصًا على تجنب ذلك.

وحضر التدريب راؤول غونزاليس ليعود إلى الملعب ذاته الذي شهد فوز ريال مدريد بلقبه الأوروبي السابع قبل عشرين عامًا.