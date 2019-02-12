ريال مدريد ينافس برشلونة على يوفيتش ويعرض 45 مليون يورو

أشارت تقارير صحفية إلى أن ريال مدريد تقدم بعرض للتعاقد مع لوكا يوفيتش، مهاجم اينتراخت فرانكفورت الألماني، حيث عرض 45 مليون يورو لضم المهاجم الشاب البالغ عمره 21 عامًا.

ويتصدر يوفيتش قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 14 هدفًا، ما دفع برشلونة أيضًا إلى السعي للتعاقد معه، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ“ الألمانية.

ونقلت صحيفة (آس) الإسبانية عن صحفية ”بيلد“ الألمانية أن ريال مدريد تقدم بعرضه الأول لضم المهاجم الدولي الصربي مقابل 45 مليون يورو، ومن المعتقد أنه أكبر مما عرضه برشلونة.

ويخوض يوفيتش موسمه الثاني مع اينتراخت على سبيل الإعارة من بنفيكا البرتغالي، لكن الإعارة تتضمن حق شراء الفريق الألماني للمهاجم الشاب.

وذكر موقع ”ترانسفيرماركت“ أن قيمة اللاعب تضاعفت خلال الموسم الحالي، حيث بدأ تقييمه بنحو 12 مليون يورو، ثم تمت زيادة القيمة مرتين إلى 20 مليونًا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ثم 40 مليونًا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وفضلًا عن أهدافه في البوندسليغا، فإن يوفيتش سجل خمسة أهداف في الدوري الأوروبي، في المركز الثاني في صدارة هدافي المسابقة هذا العام.