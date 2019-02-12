مارسيلو يفسر سبب عدم تألق بيل مع ريال مدريد

انضم غاريث بيل من توتنهام إلى ريال مدريد عام 2013، لكن يبدو أنه لا يزال لا يتقن اللغة الإسبانية وهوما فسره زميله مارسيلو بأنه أحد أسباب عدم تقديم الدولي الويلزي أقصى ما لديه مع النادي الملكي رغم انضمامه للفريق قبل ست سنوات.

وقال مارسيلو في حوار مع صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن زميله الويلزي لا يزال يتحدث الإنجليزية فقط مع زملائه ما يزيد من المخاوف بشأن مستقبل بيل في سانتياغو برنابيو.

وقال مارسيلو إنه بعد رحيل كريستيانو رونالدو والحارس كيكو كاسيلا أصبح وحيدًا في غرفة خلع ملابس الفريق ، موضحًا ”الآن ليس لدي أحد بجانبي سوى بيل، لكنه يتحدث الإنجليزية فقط ، ونحن نتحدث بالإيماءات ونقول“ مرحبًا ، مرحبًا ونبيذ جيد“.

وسجل بيل هدفه المئة مع ريال مدريد إلا أن مستقبله لا يزال غير مؤكد، حيث إنه لم يملأ الفراغ الذي تركه رحيل رونالدو إلى يوفنتوس.

وزعمت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية أن بيل شخصيته انطوائية ولا تتناسب أو تنسجم مع باقي اللاعبين في الفريق لذلك فهو غير منسجم مع بعض زملائه.

ويواجه بيل الآن منافسة مع البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور الذي يلعب في نفس مركزه، وقد يجد نفسه يبحث عن فريق جديد مرة أخرى.

وربطت تقارير بين بيل ومانشستر يونايتد، لكنه أكد في كل مرة سعادته في ريال مدريد ورغبته في البقاء مع النادي الملكي.