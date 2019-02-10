ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل نادي برشلونة أمام أتليتك بلباو (صورة)

أجبر فريق أتليتك بيلباو، ضيفه برشلونة على التعادل السلبي في ختام مباريات الجولة الثالثة والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وواصل برشلونة نزيف النقاط للجولة الثانية على التوالي بعد التعادل في الجولة الماضية مع فالنسيا بهدفين لكل فريق، ليعطي الفرصة لريال مدريد الذي يطارده بقوة.

قدم بيلباو شوط أول مميز كان فيه الأخطر والأكثر استحواذًا وشكل العديد من الفرص.

وفي الشوط الثاني، حاول برشلونة ولكن لم ينجح أي فريق في تسجيل أية أهداف لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

بهذه النتيجة، يتصدر برشلونة الترتيب برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط فقط عن ريال مدريد، فيما ارتقى أتلتيك بيلباو للمركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني كاملًا: