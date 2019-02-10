برشلونة يتعادل أمام أتلتيك بلباو ليشتعل الصراع صدارة على ترتيب الدوري الإسباني (شاهد)

سقط نادي برشلونة في فخ التعادل السلبي أمام أثلتيك بيلباو، ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان الألماني تير شتيغن نجم المباراة بلا منازع بعدما تصدى للعديد من الكرات الخطرة لأصحاب الأرض، رغم أفضلية برشلونة في الاستحواذ على الكرة وتحسنه كثيراً في الشوط الثاني.

وهذا التعادل الثاني على التوالي في الدوري أيضاً بعدما انتهت مباراة برشلونة وفالنسيا 2-2 في المرحلة السابقة، ليرفع حامل اللقب رصيده إلى 51 نقطة بفارق ست نقاط فقط عن ريال مدريد الوصيف.

كما أصبح رصيد أتليتك بيلباو 27 نقطة في المركز الثالث عشر وهو نفس رصيد ليفانتي صاحب المركز الرابع عشر.