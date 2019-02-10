غاريث بيل مهدد بالإيقاف 10 مباريات في الدوري الإسباني

ذكرت تقارير صحفية، الأحد، أن الاتحاد الإسباني قد يوقف الويلزي غاريث بيل، مهاجم ريال مدريد، 10 مباريات؛ بعد سلوكه المشين أمام أتلتيكو مدريد، أمس السبت، في الدوري الإسباني.

سجل بيل الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 74، لكنه وجه يده إلى جماهير أتلتيكو مدريد، في حركة اعتبرت مسيئة للجماهير المتواجدة في مدرجات ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وأوضحت صحيفة ”ماركا“، أن حركة ذراعي بيل أثناء الاحتفال بالهدف كانت غريبة، واعتبرتها الجماهير استفزازية.

وبحسب الصحيفة أيضًا، فإنه رغم عدم وضوح طريقة احتفال غاريث بيل، إلا أن هذه الحركة يمكن اعتبارها مسيئة في إسبانيا.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه حال إجراء تحقيق حول احتفال بيل وثبوت أن حركة ذراعي بيل غير أخلاقية، فقد يواجه اللاعب عقوبة الإيقاف 10 مباريات في الدوري الإسباني.

وسجل بيل، البالغ من العمر 29 عامًا، الهدف رقم 100 مع ريال مدريد، منذ انضمامه إلى الفريق الملكي صيف العام 2013.

لعب بيل 28 مباراة الموسم الحالي، سجل فيها 12هدفًا وصنع 5.