تقارير: إيسكو سيغيب عن مباراة ريال مدريد وأياكس في دوري أبطال أوروبا

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، أن لاعب الوسط إيسكو، سيغيب عن مباراة ناديه ريال مدريد أمام أياكس أمستردام الهولندي، في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة ”ماركا“، فإن إيسكو يعاني من إصابة حادة في الظهر، وسيغيب من حيث المبدأ عن مواجهة أياكس، يوم الأربعاء، على ملعب يوهان كرويف أرينا.

وغاب إيسكو عن مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، أمس السبت، في الدوري الإسباني؛ بسبب الإصابة، علمًا أن الفريق الملكي فاز 3/1.

ولا يعيش إيسكو أفضل أيامه في ريال مدريد؛ إذ لا يعتمد عليه المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري في التشكيلة الأساسية، ويتردد أن الطرفين لا يرتبطان بعلاقة جيدة.

وشارك إيسكو في 15 مباراة تحت قيادة سولاري، الموسم الحالي، سجل فيها هدفين وصنع هدفًا.

وفي 12 مباراة لريال مدريد مع أياكس، فاز الفريق الملكي 7 مرات، في حين فاز أياكس 5 مرات.